МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за январь-июнь текущего года выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 200,857 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка от продаж также выросла в 2,3 раза и составила 218,419 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 208,8 миллиарда рублей.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.