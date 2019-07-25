МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1% на фоне значительного снижения запасов в США и напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, при этом инвесторы продолжают опасаться за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04% — до 63,84 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,09%, до 56,49 доллара за баррель.

В четверг телеканал Sky News сообщил, что ВМС Великобритании было поручено сопровождать суда под британским флагом через Ормузский пролив, чтобы защитить их от нападения со стороны Ирана. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Поддержку ценам оказывает также снижение запасов данного сырья в США на 10,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

"Несмотря на бычьи и геополитические факторы, которые поддерживают цены на нефть, кажется, что рынку для того, чтобы подняться выше, нужен позитивный экономический катализатор", — считает стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Негативно влияют на рынки "черного" золота опасения за рост мировой экономики на фоне последствий внешнеторговых противоречий США и Китая. Участники торгов ждут возобновления торговых переговоров между США и Китаем. В среду пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что новый раунд торговых переговоров между США и КНР начнется в Шанхае 30 июля. При этом эксперт добавил, что если рынки получат положительные отклики на следующей неделе от возобновления внешнеторговых переговоров между США и Китаем, то нефть может значительно увеличиться в цене.