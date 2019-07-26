МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, установили цену размещения акций материнской компании в 200,5 рубля, следует из материалов "Газпрома".

"Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.) (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Росингаз Лимитед) (Кипр),… 100%-ые дочерние компании ПАО "Газпром", в результате сбора заявок на покупку 693,628 миллиона штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром"… на ПАО "Московская биржа" установили цену продажи в размере 200 рублей 50 копеек за одну акцию", — говорится в сообщении.

В четверг торги акциями "Газпрома" закрылись на Московской бирже ростом на 3,3% на уровне 219 рублей за бумагу.

В четверг "Газпром" сообщил, что две его дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют разместить 693,6 миллиона акций материнской компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома" и, исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду, оценивался в 147 миллиардов рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.