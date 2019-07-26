МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Возможное банкротство не означает окончания работы Антипинского НПЗ (Тюмень), предполагает процедуру его финансового оздоровления, говорится в обращении генерального директора предприятия Максима Андриасова к трудовому коллективу. И вновь продолжается бой: "Новый поток" намерен вернуть Антипинский НПЗ

Дело о банкротстве Антипинского НПЗ находится в Арбитражном суде Тюменской области. Оно возбуждено по поданному 20 мая заявлению Андриасова. Суд несколько раз откладывал рассмотрение обоснованности этого заявления, в настоящее время оно назначено на 8 августа.

"Я знаю, что вас беспокоит вопрос сохранения рабочих мест в случае банкротства предприятия. Мне хотелось бы подробнее разъяснить реальную ситуацию. Во-первых, банкротство – это растянутая во времени процедура, требующая тщательной работы со всеми кредиторами и не влияющая на производственную деятельность. Банкротство не означает окончания работы нашего предприятия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления. Во-вторых, банкротство не ставит задачу сокращения персонала", — говорится в обращении, размещенном на сайте завода.

"И самое главное, никто сегодня не ставит задачу уничтожения предприятия как целостного организма. В этом едины все: кредиторы, власть и собственники предприятия. Я также понимаю свою ответственность перед вами и приложу все усилия для сохранения трудового коллектива нашего завода при любом развитии событий", — подчеркивается в обращении.