АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает добычу нефти в России в 2019 году на уровне прошлого года — 556-557 миллионов тонн, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Впереди еще полгода, поэтому сейчас точные цифры трудно спрогнозировать, но исходя из наших общих прогнозов думаю, что у нас будет уровень прошлого года — 556-557 (миллионов тонн – ред.) Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал Новак.

В начале июля Минэнерго озвучивало прогноз на уровне 556-558 миллионов тонн.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

По итогам 2018 года добыча нефти в России составила 555,9 миллиона тонн.