БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Европейский суд зарегистрировал иск Nord Stream 2 об аннулировании директивы, вносящей поправки в Газовую директиву Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в суде.

"Оно (дело – ред.) было зарегистрировано", — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что Nord Stream 2 просит об отмене директивы 2019/692, вносящей поправки в Газовую директиву, а сторонами дела выступают Nord Stream 2 и Европарламент, Совет ЕС.

Ранее в пятницу сообщалось, что Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене этих поправок, поскольку считает их дискриминационными и заявляет, что они были приняты для препятствования реализации проекта.

Еврокомиссия, предложившая в конце 2017 года эти поправки на рассмотрение и утверждение Совету ЕС и Европарламенту, считает, что они полностью согласуются с международными обязательствами Евросоюза. Об этом сказал РИА Новости представитель ЕК.

Обновленная Газовая директива вступила в силу 23 мая текущего года и должна быть имплементирована в странах союза в течение девяти месяцев после этого. Поправки к ней касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2".

Они предполагают, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"). Проектная компания газопровода "Северный поток-2" – это Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит "Газпрому". Последний, в свою очередь, добывает газ, который должен пойти по "Северному потоку-2".