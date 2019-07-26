МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, при этом инвесторы продолжают опасаться за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 63,4 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 56,09 доллара за баррель.

Напряженность в регионе Ближнего Востока, которая может негативно отразиться на поставках сырья из региона, поддерживает котировки нефти. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в ночь на пятницу, что страна предложила Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

"Однако реакция цен на нефть на напряжение в заливе была относительно приглушенной, похоже, что большинство участников рынка не ожидают военного конфликта, который затруднит поставки нефти", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, мексиканская государственная нефтяная компания Pemex сообщила, что во втором квартале 2019 года добыча нефти компанией снизилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года, а рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг по долгу Pemex до спекулятивного. Старший стратег по сырьевым рынкам RJO Futures Джош Грейвс (Josh Graves), чье мнение также приводит агентство, считает, что "ралли в акциях и снижение добычи со стороны Pemex также помогли поднять цены на нефть".

На торги оказывают влияние и данные по динамике буровых установок в США. Как сообщила в пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 19 июля, число нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 3 штуки — до 776 единиц. Снижение числа установок может свидетельствовать о некотором спаде буровой активности.