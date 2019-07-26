МОСКВА, 26 июл, ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Новатэк" значительно нарастил прибыль в первом полугодии 2019 года благодаря увеличению производства СПГ. Компания вместе со своими зарубежными партнерами готова приступить к реализации второго СПГ-проекта "Арктик СПГ – 2". По капитализации "Новатэк" закрепился на четвертом месте среди российских компаний и вскоре может опередить по этому показателю "Роснефть" – крупнейшую публичную нефтяную компанию в мире.

РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Стоимость акций "Новатэка" превысила 4 трлн руб. после публикации отчетности за первое полугодие 2019 года. Крупнейшая независимая газовая компания России обогнала "Лукойл" и стала четверной самой дорогой компанией страны.

Из пяти лидеров по капитализации четыре компании представляют нефтегазовый сектор. Первое и второе места поделили "Газпром" и Сбербанк, на третьем месте пока находится "Роснефть", за ней следует "Новатэк", а замыкает пятерку лидеров "Лукойл".

Ранее "Новатэк" опубликовал отчет по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за первое полугодие 2019 года, согласно которому чистая прибыль компании взлетела до 450,971 млрд руб. – в шесть раз больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Многократное увеличение прибыли объясняется успешными арктическими проектами, которые "Новатэк" реализует совместно со своими зарубежными партнерами, в числе которых "Ямал СПГ", запущенный на полную мощность в конце прошлого года.

В январе – июле этого года "Новатэк" увеличил добычу углеводородов до 296,1 млн барр. н. э. против 264,3 млн барр. н. э. в первом полугодии 2018 года. Добыча газа за выросла в годовом выражении на 14,1%, составив 37,57 млрд куб. м.

"Новатэк" способен уверенно наращивать добычу, опираясь на огромную ресурсную базу. В конце прошлого года доказанные запасы газа компании по международной классификации PRMS (доказанные и вероятные) достигли 4021 млрд куб. м, а запасы жидких углеводородов – 387 млн т. При этом оценка запасов по международной классификации не включает открытия, сделанные в 2018 году.

Увеличение производства сжиженного газа и реализация СПГ-проектов способствуют росту капитализации "Новатэка", который может в ближайшее время может опередить "Роснефть" и занять почетное третье место среди самых дорогих компаний России.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Успех "Ямал СПГ" во многом объясняется поддержкой со стороны российского правительства. Проект освобожден от уплаты НДПИ и экспортной пошлины в течение 12 лет после отгрузки первой партии продукции, при условии, что объем добычи за это время не превысит 250 млрд куб. м. По разным оценкам, за период действия налоговых льгот "Ямал СПГ" получит дополнительный доход свыше 1 трлн руб. – около $16 млрд по текущему курсу.

Правительство также обеспечило финансирование в объеме $6 млрд, купив облигации на сумму $2,4 млрд и предоставив $3,6 млрд в виде кредитов от банков с государственным участием. В рамках государственно-частного партнерства была построена необходимая экспортная инфраструктура, включая экспортный терминал Сабетта.

"Новатэк" в свою очередь доказал способность эффективно реализовывать масштабные проекты в условиях Крайнего Севера: запуск в эксплуатацию завода "Ямал СПГ" состоялся на год раньше установленного срока, не было перерасхода средств, продукция российской компании успешно конкурирует с производителями СПГ из других стран – прежде всего из США.

"Ямал СПГ" стал примером взаимовыгодного международного сотрудничества, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран. Российская компания приобрела ценнейший опыт и получила доступ к современным технологиям сжижения природного газа.

ЛЬГОТЫ БОЛЬШЕ НЕ ПОНАДОБЯТСЯ

На этой неделе "Новатэк" сообщил о завершении сделки по продаже долей участия в другом масштабном проекте – "Арктик СПГ–2". Партнерами российской компании стали дочерние структуры китайских нефтегазовых компаний CNPC и CNOOC, а также консорциум Japan Arctic LNG, в который вошли японские Mitsui и JOGMEC. Ранее участником проекта "Арктик СПГ–2" стала французская Total – давний партнер "Новатэка" и один из его акционеров.

"Арктик СПГ–2" второй масштабный проект "Новатэка", который будет производить больше продукции, чем действующий "Ямал СПГ". По словам Леонида Михельсона и других топ-менеджеров "Новатэка", капитальные затраты, необходимые для реализации "Арктик СПГ–2", оцениваются в $20-21 млрд по сравнению с $27 млрд, потраченными на "Ямал СПГ".

Сокращение затрат планируется за счет роста локализации производства оборудования и использования отечественных технологий, учитывающих климатические особенности Крайнего Севера.

Участие в "Арктик СПГ–2" японских компаний помимо Total и китайских партнеров – большой успех "Новатэка". Консорциум Japan LPG помимо приобретения 10% доли в проекте заключил долгосрочное соглашение о закупке СПГ в объеме 2 млн т/г ежегодно.

В конце июня Михельсон заявил, что "Новатэк" сохранит за собой 60% акций "Арктик СПГ–2" и не собирается снижать свою долю участия в проекте. Однако его заместитель Марк Джитвей, которому президент Владимир Путин недавно за особые заслуги предоставил российское гражданство, допускает участие в проекте других компаний, но за это им придется заплатить более высокую цену. При этом контрольный пакет – более 50% акций – "Новатэк" намерен сохранить за собой.

Для "Арктик СПГ–2" "Новатэк" не просит налоговых льгот или государственного финансирования. Но правительство готово предоставить налоговые льготы для создаваемого в Мурманске промышленного кластера, где будет производится оборудование для российских СПГ-проектов. Также продолжится государственно-частное партнерство в области создания необходимой инфраструктуры.

Более того, Джитвей сообщил о планах реализации еще одного проекта – "Обского СПГ". Уже в следующем году "Новатэк" может провести оценку капитальных затрат и принять решение об инвестициях.

В запасе у "Новатэка" также проекты "Арктик СПГ–1" и "Арктик СПГ–3", которые ждут своего часа. Для их реализации компания обладает необходимым опытом и обширной ресурсной базой.

ПЛАНЫ "РОСНЕФТИ" РЕШЕНО ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме Путину представил план нового проекта развития Арктики, в рамках которого он просит налоговые льготы в размере 2,6 трлн руб., но обещает инвестиции в размере более 5 трлн руб. Размер необходимых льгот был определен консалтинговой компанией KPMG.

Сечин просит президента РФ поддержать проект закона о разработке нефтяных месторождений в Арктике, предусматривающий особый режим для инвесторов. Глава "Роснефти" сообщил президенту о новом нефтегазовом проекте "Восток ойл", который объединит в единый арктический нефтедобывающий кластер Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" и месторождения "Роснефти" — Лодочное, Тагульское, Сузунское и уже работающее Ванкорское.

Ранее "Роснефть" добилась от правительства определенных налоговых льгот для Самотлорского и Приобского месторождений в Западной Сибири. Но на проект "Восток ойл" Путин наложил мораторий.

Новые меры государственной поддержки для стимулирования нефтяной отрасли не будут оказываться до завершения инвентаризации. Путин поручил завершить инвентаризацию до конца года. Правительство должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке нефтяных месторождений.

Несмотря на огромный административный ресурс, "Роснефти" придется приложить немалые усилия, чтобы убедить правительство в необходимости предоставления налоговых льгот для проекта "Восток ойл". В "Роснефти" уверены, что смогут добиться желаемого результата.