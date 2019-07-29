МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть находятся в "зеленой" зоне в понедельник вечером на фоне растущих перспектив по снижению ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и усиления пессимизма инвесторов относительно внешнеторговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 63,47 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,44%, до 56,45 доллара за баррель.

"Кажется, что цены держатся на плаву в преддверии событий этой недели (заседания ФРС США — ред.)", — считает партнер компании Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов продолжают оценивать возможный размер снижения базовой ставки ФРС. По данным CME Group, 77% инвесторов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущих 2,25-2,5%, а остальные — на 50 базисных пунктов.

Кроме того, инвесторы ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. Трейдеры не ждут комплексного торгового соглашения по итогам данных переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.

Стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение также приводит агентство, говорит, что "в отношении торговли, ожидания могут быть низкими в преддверии возобновления переговоров между США и Китаем, но любые положительные отклики на этой неделе поднимут настроения на рынке".

Поддержку рынкам также оказывает напряженность на Ближнем Востоке в отношениях между США и Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США намерены вместе с партнерами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью агентству Блумберг, что исламская республика имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, но не хочет этого делать с учетом значения этого морского пути для страны.