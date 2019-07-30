МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия поставила в Китай рекордный объем нефти в июне 2019 года – 7,72 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР. Саудовская Аравия наращивает поставки на китайский рынок на фоне падения импорта из Ирана, который находится под санкциями США.

Россия остается вторым крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Объем поставок в прошлом месяце составил 7,15 млн тонн по сравнению с 6,36 млн тонн месяцем ранее.

На третьем месте находится Ангола, которая экспортировала 4,43 млн тонн.

Из-за обострения ситуации в Персидском заливе Ирак сократил поставки в июне до 3,5 млн тонн против 4,5 млн тонн в мае.

Китай продолжает закупки нефти в Венесуэле, которая также испытывает экономическое и политическое давление со стороны США. Объем закупок в июне составил 1,13 млн тонн.

Поставки из Ирана сократились до 9-летнего минимума, составив 855,6 тыс. тонн. Фактически объем поставок мог быть значительно больше. Агентство Bloomberg сообщило о закупках иранской нефти в обход санкций США. Иранская нефть накапливается в хранилищах без осуществления таможенной очистки, поэтому не учитывается в официальной статистике КНР.

Кроме того, некоторые китайские компании получали сырье из хранилищ в рамках схемы нефть в обмен на инвестиции. Пекин выступил резко против антииранских санкций, обвинив США в посягательстве на свое законное право на торговые отношения с другими странами.

Несмотря на торговую войну между Пекином и Вашингтоном, китайским компаниям официально не запрещено покупать американскую нефть. США экспортировали в Китай в прошлом месяце 769 тыс. тонн.

Совокупный объем импорта нефти в Китай в июне достиг на 39,58 млн тонн – на 15,2% больше, чем годом ранее.