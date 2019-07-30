МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 93,312 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 9,4% и составила 399,736 миллиарда рублей. Валовая прибыль достигла 160,326 миллиарда рублей, увеличившись на 9,2% в годовом выражении.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".