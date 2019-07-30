МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются во вторник вечером, инвесторы ожидают статистику по запасам в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72% — до 64,08 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,62%, до 57,22 доллара за баррель.

В среду вечером минэнерго США сообщит данные по запасам и добыче в стране за прошлую неделю. Аналитики ожидают, что за неделю по 26 июля коммерческие запасы в США снизились на 1,8 миллиона баррелей. Таким образом, это может стать седьмой неделей снижения подряд. Суммарно за предыдущие шесть недель (по 19 июля) запасы снизились примерно на 8%, или почти на 40 миллионов баррелей, а добыча — на 1 миллион баррелей в день, до 11,3 миллиона.

Сохраняются и риски поставок нефти на мировой рынок из-за неопределенности на Ближнем Востоке. Обеспокоенность инвесторов вызывает, в частности, ситуация, связанная с напряженностью в отношениях между США и Ираном в Ормузском проливе. Иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

Вместе с этим трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Двухдневное заседание регулятора завершается в среду, 31 июля. Аналитики прогнозируют, что ставка будет понижена с текущего уровня в 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.