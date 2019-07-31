МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай добился прекращения падения добычи нефти, но ее импорт в страну продолжает расти. Пекин поощряет китайские компании увеличивать переработку сырья и экспорт нефтепродуктов.

Россия и Саудовская Аравия увеличивают поставки на китайский рынок на фоне падения предложения нефти со стороны Ирана, находящегося под санкциями США.

КИТАЙ ОСТАНОВИЛ ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ

По данным агентства Синьхуа, в первой половине 2019 года добыча нефти в Китае увеличилась на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 699,2 млн барр./сут. (95,35 млн тонн).

Рост – даже незначительный – свидетельствует, что китайским государственным компаниям ценой гигантских усилий удалось остановить падение добычи, которое объясняется истощением месторождений или трудностями, связанными с разработкой залежей сланцевой нефти.

Опираясь на поддержку официального Пекина, государственные компании Китая – СNPC, SINOPEC, CNOOC – в прошлом году значительно увеличили инвестиции в геологоразведку и добычу нефти и газа внутри страны.

Благодаря открытию новых месторождений, в прошлом году Китаю удалось существенно нарастить запасы углеводородов и замедлить падение добычи. Несмотря на достигнутые успехи, зависимость китайской экономики от импорта энергоносителей в этом и последующие годы будет расти.

ИМПОРТ РАСТЕТ ВМЕСТЕ С РОСТОМ ПЕРЕРАБОТКИ

По оценкам консалтинговой компании ICIS, зависимость Китая от импортной нефти в 2019 году достигнет 72% по сравнению с 69,8% годом ранее. Причина роста зависимости от импортного сырья – увеличение нефтеперерабатывающих мощностей в Китае. В прошлом году нефтеперерабатывающие мощности китайских предприятий выросли на 35 млн т/г, достигнув 850 млн т/г, а к концу 2019 года достигнут 863 млн т/г.

Производственные мощности китайских НПЗ растут преимущественно благодаря независимым компаниям, среди которых выделяются Zhejiang Petrochemical, Hengli Petrochemical и Shenghong Group. Эти три компании нарастят свои нефтеперерабатывающие мощности на 1,52 млн барр./сут. (76 млн т/г) с 2019 по 2021 год. Совокупные мощности китайских НПЗ – государственных и частных – за тот же период увеличатся на 3,1 млн барр./сут.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2024 году Китай будет обладать крупнейшими нефтеперерабатывающими мощностями в мире, опередив США.

В ICIS признают, что росту мощностей китайских НПЗ способствует политика официального Пекина, который поощряет экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Если политика властей не изменится, то рост спроса на импортную нефть со стороны Китая продолжит уверенно расти, а вместе с этим зависимость страны от поставок из-за рубежа.

Экспорт разных видов нефтепродуктов в первом полугодии достиг 32,52 млн тонн – на 7,3% больше в годовом исчислении.

По данным китайской таможни, поставки нефти в Китай в январе-июне 2019 года составили 244,6 млн тонн (9,87 млн барр./сут.) – на 8,8% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

БОРЬБА ЗА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

В июне 2019 года основным поставщиком нефти в Китай стала Саудовская Аравия. Объем поставок достиг рекордного значения 7,72 млн тонн. Саудовская нефть заменила на китайском рынке нефть из Ирана, который сократил экспорт до минимального объема за последние девять лет из-за ужесточения санкций со стороны США. Вашингтон угрожает санкциями не только Тегерану, но и всем странам, которые продолжат покупать иранскую нефть, включая Китай.

Саудовская Аравия нарастила поставки нефти в Китай до рекордного объема

Россия сохранила второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай в июне, увеличив поставки до 7,15 млн тонн по сравнению с 6,36 млн тонн месяцем ранее.

Согласно официальным данным, на Саудовскую Аравию и Китай сейчас приходится 37,6% от всей нефти, поставленной в Китай в июне.

Большая часть российской нефти в Китай поступает по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) – по ответвлению Сковородино-Мохе мощностью 600 тыс. барр./сут. и через терминал Козьмино, конечный пункт ВСТО на побережье Японского моря. Кроме того, российская нефть отгружается китайским потребителям с острова Сахалин.

В настоящее время мощность ВСТО составляет 1,2 барр./сут. (60 млн т/г). "Транснефть" планирует увеличить пропускную способности ВСТО до 1,6 млн барр./сут. (80 млн т/г) уже в 2020 году.

Эксперты уверены, что поставки российской нефти в Китай возрастут после завершения расширения трубопровода, поскольку нефть сорта ВСТО пользуется большим спросом со стороны независимых китайских НПЗ. Россия в отличие от Саудовской Аравии может предложить более гибкие условия поставок, используя преимущества трубопроводного транспорта и географическую близость к китайским потребителям.