МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии снизилась до 950 тысяч баррелей в сутки после очередной приостановки работы крупнейшего в стране месторождения Шарара, сообщил агентству Блумберг источник, знакомый с ситуацией.

"Производство нефти в стране снизилась после того, как добыча на ее крупнейшем месторождении была приостановлена", — сказал источник.

По данным СМИ, добыча на Шараре была снова приостановлена во вторник после обнаружения проблемы с клапаном на трубопроводе, соединяющем месторождение с терминалом Завия.

До этого Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) 20 июля объявляла о приостановке добычи на месторождении Шарара. Добыча составляла 290 тысяч баррелей в сутки. Уже 22 июля она была возобновлена. До этого инцидента объем добычи нефти в Ливии составлял 1,2-1,3 миллиона баррелей в день.

В начале марта NOC прекратила действие форс-мажорных обстоятельств в отношении Шарары. До этого Шарара была закрыта с декабря прошлого года. Работа на месторождении была остановлена вооруженными людьми. В начале февраля официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что ливийские вооруженные силы, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, без боя заняли Шарару. При этом СМИ сообщали, что помимо ливийских военных, там остаются и другие вооруженные группировки.