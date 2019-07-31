МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июля, уменьшились на 8,5 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 436,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,5 миллиона баррелей, до 48,9 миллиона баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 230,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,7%, составив 135,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.