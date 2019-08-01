МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года снизилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,472 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 6,3%, до уровня 157,3 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 3,2%, составив 24,377 миллиарда рублей. Базовая прибыль на обыкновенную акцию составила 2,2 рубля против 2,21 рубля за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы и затраты увеличились на 8% и составили 133,389 миллиарда рублей. Производственные расходы снизились на 1,6%, до 21,886 миллиарда рублей.

Капитал компании вырос на 13,5%, составив 257,029 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились на 32%, до 163,225 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 46,3%, 91,439 миллиарда рублей.

"Славнефть" — дочернее совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти".