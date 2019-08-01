МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили снижение, при этом стоимость нефти марки WTI падает на 3% на итогах июльской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,21% — до 63,61 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,07%, до 56,78 доллара за баррель.

Федрезерв по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что не рассматривает решение ФРС как начало длительного цикла снижения ставки. Пауэлл отметил, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла". Этот комментарий вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.

На этом фоне доллар укрепляется, что оказывает давление на стоимость нефти.