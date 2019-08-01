МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение, при этом стоимость нефти марки WTI и Brent падает на 6-7%, свидетельствуют данные торгов.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

По состоянию на 20.41 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,86% — до 61,24 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 6,74%, до 54,63 доллара за баррель. До объявления Трампа нефть дешевела на 2-3%.