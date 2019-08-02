МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о том, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" завышала цену перевалки нефти на принадлежащем ей морском терминале в Ненецком автономном округе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил заявление структуры "Лукойла", потребовавшей признать недействительными решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года. Антимонопольное ведомство признало ООО "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции. По мнению ФАС, компания, злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение закона.

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года).

Судебное разбирательство в пятницу по просьбе ФАС, а также привлеченных третьими лицами "Башнефти" и "Башнефть-Полюса", проходило в закрытом режиме, журналисты были приглашены только на оглашение судебного акта.

"Признать недействительным решение и предписание ФАС России от 27 марта 2019 года… Обязать ФАС России устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО "Варандейский терминал" в течение 30 дней со дня вступления судебного акта в законную силу", — огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Аксенова.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляция. По окончании заседания представитель ФАС сказал РИА Новости, что ответчик будет обжаловать решение.

Это позже подтвердила и пресс-служба ФАС.

"Да, мы планируем оспаривать", — сообщила представитель ФАС.

"Башнефть-Полюс" — совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.