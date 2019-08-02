МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5-3% в рамках коррекции после падения в четверг, вызванного опасениями за мировую торговлю из-за заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,56% — до 62,05 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,04%, до 55,59 доллара за баррель.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем. Заявление привело к резкому падению котировок нефти на 7-8%, за которым последовал коррекционный рост в пятницу.

"Очевидно, что мы восстанавливаем потери, по крайней мере, на ранних этапах, поскольку, думаю, все осознают, что вчерашняя распродажа была чрезмерной. Кроме того, есть вопросы о том, будут ли реально введены пошлины Трампа и действительно ли они окажут негативное влияние на спрос в том масштабе, в котором все ждут", — цитирует агентство Рейтер аналитика Price Futures Group в Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).

Инвесторы также отыгрывают статистику по динамике буровых установок в США. Как сообщила в пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 2 августа, число нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 6 штук — до 770 единиц.