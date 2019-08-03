МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия в июле снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 290 тысяч баррелей в сутки, в августе намерена сохранить добычу на ранее оговоренных в рамках соглашения ОПЕК+ уровнях, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тысяч баррелей в сути. В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях", — заявил министр, комментируя выполнение сделки ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходилось 228 тысяч баррелей.