ТЕГЕРАН, 4 авг — ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе, сообщается в пресс-релизе КСИР.

КСИР сообщил, что танкер перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны" и был остановлен в среду в Персидском заливе. Отмечается, что после задержания танкера был доставлен в город Бушер.

Сообщается, что на его борту находились семь иностранцев, они были задержаны.