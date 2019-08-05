МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений инвесторов за рост спроса на данное сырье, которые последовали за заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,87% — до 60,73 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,31%, до 55,49 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

"Эскалация в мерах торговли только усиливает обеспокоенность за рост мировой экономики и, следовательно, за рост спроса на нефть", — считает стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом напряженность на Ближнем Востоке сдерживает снижение. В воскресенье корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил, что 31 июля задержал иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе. КСИР сообщил, что танкер перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны".