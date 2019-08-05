Цена нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже $60 за баррель
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник на фоне обеспокоенности за рост спроса на данное сырье после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 20.15 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,1%, до 59,98 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 54,95 доллара за баррель.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ных импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/energy/20190805/830218474.html