МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром вернулись к снижению на фоне торговых опасений после коррекционного роста днем ранее, достигавшего 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% — до 57,26 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,15%, до 52,47 доллара за баррель.

Ключевой темой для мировых рынков остается обострившийся в начале августа торговый конфликт между США и Китаем, который несет риски для всей мировой экономики и спроса на "черное золото". Старший аналитик Oanda в Нью-Йорке Эдвард Мойя (Edward Moya) сказал агентству Рейтер, что коррекционный рост цен на нефть оказался непродолжительным, "так как торговый спор между США и Китаем не дает никаких реальных оснований для оптимизма".

В то же время, инвесторы обратили внимание на новости вокруг добычи нефти Саудовской Аравией. СМИ сообщили в четверг, что страна планирует добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки. Более того, объем поставок саудовской нефти на экспорт в сентябре будет на 700 тысяч баррелей меньше фактического объема заявок, полученных от покупателей на этот месяц. "Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре также будет ниже, чем сейчас. Это помогло восстановлению стоимости нефти с самого низкого уровня с января", — отметили аналитики банка ANZ.