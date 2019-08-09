МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года сократилась на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,036 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,9% и составила 348,341 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 3,1%, до 103,912 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.