МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по итогам первого полугодия 2019 года уменьшилась на 11,5%, до 46,9 миллиарда долларов, говорится в релизе компании.

Добыча сырой нефти в первом полугодии составила 10 миллионов баррелей в сутки, что соответствует показателю прошлого года. Средняя цена реализации сырой нефти за баррель уменьшилась до 66 долларов с предыдущего уровня в 69 долларов.

Сумма выплаченных дивидендов в отчетном периоде составила 46,4 миллиарда долларов, увеличившись на 45% в сравнении с показателем прошлого года.

"Несмотря на более низкие цены на нефть в первой половине 2019 года, мы продолжали обеспечивать стабильную прибыль и сильный свободный денежный поток", — отметил главный исполнительный директор компании Амин Насер (Amin Nasser).

Отмечается, что компания впервые раскрыла финансовые результаты за полугодие в рамках дебютной международной продажи облигаций на сумму 12 миллиардов долларов.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.