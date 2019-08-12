МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Лукойл"<LKOH> в первом полугодии 2019 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 43,37 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" в Ираке увеличилась также на 1,3% — до 42,598 миллиона тонн. Добыча углеводородов за отчетный период выросла на 2,8% — до 2,352 миллиона баррелей в сутки.

"Рост добычи углеводородов в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане, а также с увеличением добычи нефти в России в связи с изменением параметров внешних ограничений объемов добычи российских компаний", — сообщает компания.

При этом во втором квартале 2019 года добыча нефти в среднесуточном выражении была на 0,6% ниже уровня первого квартала 2019 года, что, по данным компании, обусловлено внешними ограничениями объемов добычи российских компаний.

Добыча газа в первом полугодии выросла на 7,6% — до 17,35 миллиарда кубометров. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане.

За шесть месяцев объем переработки нефтяного сырья группой "Лукойл" составил 33,5 миллиона тонн, что на 2% больше, чем за шесть месяцев 2018 года. Во втором квартале 2019 года объем переработки в среднесуточном выражении практически не изменился по сравнению с первым кварталом 2019 года.