МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco готова к первичному размещению своих акций (IPO), однако время, когда оно может быть осуществлено, полностью зависит от ее единственного акционера — самого королевства, заявил финансовый директор компании Халид аль-Даббах.

"Компания готова к IPO, но само по себе время IPO — это вопрос, который зависит от акционера. Они объявят его, исходя из собственного понимания оптимальных условий на рынке. Но что касается самой компании, то она готова к IPO", — сказал аль-Даббах в ходе первой в истории компании телефонной конференции по итогам финансовых результатов за первое полугодие.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Saudi Aramco планирует провести IPO уже в начале 2020 года. А чуть ранее, в июле, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявлял, что ориентиром для IPO является 2020-2021 годы.

По данным источников газеты, Saudi Aramco решила ускориться на фоне успешной дебютной продажи облигаций компании в апреле, в ходе которой она привлекла 12 миллиардов долларов, а также в связи с ослаблением международного давления на Саудовскую Аравию после убийства в октябре прошлого года саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Обсуждение возможности IPO саудовского нефтегазового гиганта идет уже не первый год. Предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались, что, в том числе, связывалось со сделкой по покупке доли в саудовской нефтехимической Sabic и с выпуском облигаций.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Штаб-квартира расположена в Дахране.