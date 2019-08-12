МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером демонстрируют слабо выраженную разнонаправленную динамику, влияние на них оказывают опасения по поводу спада мировой экономики и продолжающийся внешнеторговый конфликт между США и Китаем, который снизил спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до 58,49 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,04%, до 54,52 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать сохраняющуюся напряженность во внешнеторговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что США пока не готовы достичь торгового соглашения с Китаем, отметив при этом, что диалог продолжается. Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные исследовательского института Германии, которые свидетельствуют о замедлении роста мировой экономики из-за этого торгового конфликта.

"Что мы недавно заметили, так это разное восприятие риска в разных регионах, зачастую реакция цен во время азиатских или лондонских торгов меняется на противоположную во время американских торгов, кажется, сегодня именно такая модель", — считает исполнительный директор по энергетическим исследованиям в Standard Chartered Эмили Эшфорд (Emily Ashford), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Ранее днем до открытия американских бирж цены на нефть снижались в среднем на 1%. При этом положительное воздействие на них оказало заявление министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля о том, что спрос на нефть, несмотря на снижение цен на рынке "черного золота", находится на приемлемом уровне, а в ближайшие месяцы должен увеличиться.

В то же время трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби, на котором будет рассмотрена ситуация на нефтяном рынке. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Сейчас соглашение предусматривает сокращение добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до апреля 2020 года.