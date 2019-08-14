ВАРШАВА, 14 авг — ПРАЙМ. Польше потребуется минимум полгода для очистки своего участка нефтепровода "Дружба" от загрязненной нефти, заявил журналистам в среду уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда в трубопровод попала нефть, загрязненная хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за ЧП будет "Транснефть".

"Загрязнение польской системы соединениями хлора очень серьезное. PERN (польский оператор нефтепровода "Дружба") на сегодняшний день в состоянии поставить чистую нефть, но гибкость складской системы ограничена. На его очистку уйдут месяцы, минимум полгода", — сказал Наимский.