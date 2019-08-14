МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 440,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,3 миллиона баррелей в день, оставшись на уровне предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,6 миллиона баррелей — до 44,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 233,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 0,025 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,4%, составив 135,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,985 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.