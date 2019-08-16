МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, увеличив доходы нефтяных экспортеров РФ, сообщает агентство Блумберг.

Российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов в период с ноября 2018 по июль 2019 года. "Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", — поясняет агентство.

Как отмечается в сообщении, американские санкции увеличили спрос на российскую нефть в свете сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров. В результате российская нефть марки Urals стала регулярно торговаться с премией к Brent. Urals традиционно торговалась со скидкой по отношению к Brent, но эта скидка стала сокращаться в ноябре прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранской нефти. А уже в начале 2019 года Urals стала торговаться с премией к Brent.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Кроме того, в конце января США ввели санкции против национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери компании в поставках нефти.