МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей в сутки, при этом сохранила прогноз на 2020 год на уровне 1,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.

"В 2019 году спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки (в годовом выражении), пересмотр в сторону понижения примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозом предыдущего месяца", — сообщается в докладе. Ухудшение прогноза связано главным образом с более слабым, чем ожидалось, спросом на нефть ряде стран Америки, Азии и Ближнего Востока в первом полугодии.

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2019 году, как ожидает ОПЕК, достигнет 99,92 миллиона баррелей в сутки.

В 2020 году, по оценкам ОПЕК, спрос составит в среднем 101,05 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по росту спроса сохранен, но есть риски его снижения из-за неопределенности в мировой экономике, предупреждает организация.

Спрос со стороны стран ОЭСР будет демонстрировать положительную динамику, в основном благодаря росту в Америке. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос продолжит снижаться, ожидает ОПЕК.

ЗАПАСЫ В ОЭСР

По данным ОПЕК, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в июне на 67 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение и составляли 2,955 миллиарда баррелей.

"Предварительные данные за июнь показали, что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 31,8 миллиона баррелей в месячном выражении и составили 2,955 миллиарда баррелей, что на 140 миллионов баррелей выше аналогичного показателя прошлого года и на 67 миллионов баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. В ходе июльской встречи ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что рассматривается возможность изменить цель по уровню запасов нефти до диапазона 2010-2014 годов. Министр энергетики РФ Александр Новак позднее отметил, что Россия поддерживает возможность использования данного периода для целеполагания в сделке и рассказал, что ОПЕК+ к сентябрю проанализирует предложения по изменению цели на диапазон 2010-2014 годов.

ДОБЫЧА В РФ

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2019 году на уровне 11,39 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году — на уровне 11,49 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе ОПЕК.

"Продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев привело к пересмотру данных по добыче нефти в РФ на второе полугодие 2019 года — до 11,34 миллиона баррелей в сутки, как и сообщалось в июльском докладе ОПЕК. В связи с этим добыча российской нефти, по прогнозам, вырастет лишь на 0,05 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, в среднем до 11,39 миллиона баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

"В 2020 году, как ожидается, добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,49 миллиона баррелей в сутки", — также сообщает ОПЕК.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале июля сообщил, что добыча нефти в РФ в 2019 году прогнозируется на уровне 556-558 миллионов тонн.