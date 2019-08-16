КИЕВ, 16 авг — ПРАЙМ. Украина накопила в подземных хранилищах более 17 миллиардов кубометров газа, сообщил в пятницу глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Наличие газа в ПХГ: 17003.733. Осталось добавить три миллиарда кубометров. До конца сезона закачки — 60 дней", — написал Коболев на странице в Facebook.

Ранее Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.