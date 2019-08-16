МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу, но эта динамика затухает в течение всего дня после понижения ОПЕК прогноза добычи этого сырья в мире, а также появления данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.04 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 58,48 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,2%, до 54,58 доллара за баррель. Ранее в пятницу рост этих цен превышал 1%.

В пятницу ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей. Затем нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 16 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть, до 770 агрегатов.

Цены на нефть при этом частично поддерживает снижение опасений относительно приближающегося замедления мировой экономики после публикации статданных из США. Так, объем розничной торговли в стране неожиданно увеличился на 0,7% в месячном выражении.

Нефтяной стратег-аналитик BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что восстановление цен на нефть может быть недолгим. "По мере того как сгущаются тучи на горизонте мировой экономики, пессимизм, вероятно, будет ограничивать аппетит участников торгов к рисковым активам, к которым относится нефть", — приводит агентство слова аналитика.