МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила, что добыча нефти и переработка газового конденсата на одном из крупнейших добычных объектов в королевстве — месторождении Шейба — продолжаются в штатном режиме.

Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу заявили, что направили десять беспилотников со взрывчаткой для атаки нефтяного месторождения и перерабатывающего завода Шейба компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, сообщил ранее представитель вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира".

"Команда реагирования Saudi Aramco сегодня утром потушила ограниченный пожар на Shaybah NGL. Никакого ущерба и перерыва в работе Saudi Aramco это не вызвало", — говорится в сообщении компании.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.