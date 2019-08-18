ЛОНДОН, 18 авг — ПРАЙМ. Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.

Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", — пояснили в правительстве Гибралтара.

В начале июля власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Пятнадцатого августа танкер освободили.