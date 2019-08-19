МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, обсуждая последствия ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", предложил передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему.

"Предложения касаются в первую очередь установления контроля над пунктами сдачи и приема нефти. Их сегодня полторы сотни. Они в большинстве своем принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам. Наши представители тоже аккредитованы при них, но мы не имеем возможности осуществлять операционный контроль и операционную деятельность этих пунктов полностью под нашим нормативным началом. Мы внесли предложение передать их в операционное управление "Транснефти"", — сообщил Токарев.

"Не значит, что на баланс, — хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников", — пояснил глава "Транснефти".

На вопрос Медведева, что сейчас препятствует реализации предложения компании, Токарев ответил, что "сегодня у нас таких прав нет". Он также сообщил, что подготовил обращение на имя Медведева с просьбой дать поручение рассмотреть этот вопрос.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Токарев, говоря о контроле качества нефти после ЧП с загрязнением трубопровода "Дружба", предложил также провести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти, и разработать для этого необходимую нормативную базу.

"Вторая тема — это аккредитация и сертификация химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти. Сегодня, к сожалению, они тоже представляют собой разномастные структуры. Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы. Там тоже представлены сотрудники "Транснефти". Они аккредитованы в этих лабораториях, либо эти лаборатории по договору с нами осуществляют эту работу. Но необходимость их сертификации сегодня назрела", — сообщил Токарев.

На вопрос премьер-министра о том, на каком уровне эту сертификацию можно было бы осуществлять, Токарев ответил, что "это Росстандарт, Ростехнадзор". Также правительству необходимо разработать нормативную базу, отметил глава "Транснефти".

Токарев пояснил, что лаборатории сегодня большей частью работают так, как они работали исторически — "как сложилось, так сегодня и происходит".

"Мы предлагаем осуществить единую сертификацию на федеральном уровне, чтобы были единые методики, единые принципы. Сегодня этого, к сожалению, нет", — подчеркнул Токарев.