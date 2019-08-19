МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия в июне седьмой месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в июне добывали в среднем 12,614 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,782 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, вырос по сравнению с маем на 0,7%, в США — на 3,7%, в Саудовской Аравии — на 0,7%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне в месячном выражении сократился на 3,2%, до 6,721 миллиона баррелей в сутки, из США — вырос на 18%, до 3,415 миллиона баррелей в сутки. Данные по России JODI не указывает. При этом в мае Россия экспортировала 4,509 миллиона баррелей нефти в сутки, а в апреле — 5,076 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в июне на 6,7% к предыдущему месяцу, до 17,84 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 1,7%, до 2,505 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 8,6% с уровня предыдущего месяца и составила 5,763 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 1% по сравнению с показателем мая, до 4,5 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака сократился на 3,2%, до 3,955 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в июне увеличился на 4,9%, до 2,052 миллиона баррелей в сутки, а добыча увеличилась на 8%, до 2,081 миллиона баррелей в сутки.