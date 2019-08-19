МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть прибавляют в понедельник вечером уже около 2% по основным маркам — инвесторы обращают повышенное внимание на новость об атаке дронов на месторождение в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,94%, до 59,78 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,32%, до 56,08 доллара за баррель.

В субботу министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников движения "Ансар Алла" (хуситов) со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

Мятежники из этого движения, правящего на севере Йемена, также сообщили в субботу, что атака с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение "Шейба" на востоке Саудовской Аравии стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году.

Цены на нефть поддерживаются ослаблением опасений инвесторов за состояние мировой экономики. В субботу ЦБ Китая объявил о проведении реформы ключевой процентной ставки центробанка, которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Инвесторы восприняли действие ЦБ Китая как сигнал того, что и другие государства начнут принимать меры, необходимые для предотвращения замедления экономики.

"Смерть мировой экономики сильно преувеличена, и рынок начинает осознавать это", — отмечает аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn).