МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" в период с 1 мая по 15 июля была вынуждена сократить добычу нефти на 1,7 миллиона тонн из-за ограничений приема сырья в систему "Транснефти", говорится в сообщении нефтяной компании.

"За время действия ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" (с 1 мая по 15 июля 2019 года) компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 миллиона тонн нефти", — заявила "Роснефть".

Компания также сообщила, что в первом полугодии 2019 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,81 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

"Добыча углеводородов за первое полугодие 2019 года составила 5,81 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (141,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента за полугодие), превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 1,8%", — отмечает компания.

В 2018 году среднесуточная добыча углеводородов "Роснефти" выросла на 1,3% — до 5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Добыча жидких углеводородов в первом полугодии 2019 года увеличилась на 2,1% в годовом выражении — до 114,34 миллиона тонн, добыча газа — на 0,3%, до 33,43 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Роснефти".

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в первом полугодии также выросла — на 2,1%, до 4,68 миллиона баррелей.

"Добыча газа в первом полугодии 2019 года составила 33,43 миллиарда кубометров, в том числе 16,31 миллиарда кубометров за второй квартал. Рост добычи по сравнению с аналогичным периодом 2018 года преимущественно обусловлен увеличением мощностей проекта "Зохр", а также вводом во втором полугодии 2018 года новых скважин с высоким газовым фактором на Ем-Еговском и Каменном месторождениях "РН-Няганьнефтегаз", — поясняет компания.

"Роснефть" сообщила также, что во втором квартале снизила суточную добычу углеводородов на 3,3% к первому кварталу из-за ОПЕК+ и ограничений "Транснефти" в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".

"За второй квартал текущего года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (70,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента за квартал), продемонстрировав рост показателя год к году на 0,1% и снижение квартал к кварталу на 3,3% по причинам временного ограничения "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных трубопроводов и исполнения компанией квот в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении.