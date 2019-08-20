МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) вместе партнерами, компаниями OMV и Petoro, обнаружили запасы нефти в разведочной скважине "Спутник" (Sputnik) в Баренцевом море, говорится в сообщении Equinor.

Отмечается, что извлекаемые ресурсы предварительно оцениваются в 20-65 миллионов баррелей нефти. Скважина "Спутник" была пробурена по лицензии PL855, примерно в 30 километрах к северо-востоку от месторождения Wisting, которое расположено в северной части Баренцева моря в Норвегии.

"Мы воодушевлены этим результатом, так как он подтверждает присутствие нефти к северу от Wisting (…) Геология в Баренцевом море сложна, и впереди еще много работы, чтобы определить рентабельность. Но это открытие показывает, что настойчивость и наша способность учиться на результатах работы на предыдущих скважинах окупаются", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Equinor по разведке в Норвегии и Великобритании Ника Эштона (Nick Ashton).

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — норвежское государство.