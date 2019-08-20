МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 159%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей альянса.

"Соблюдение ОПЕК+ обязательств по сокращению производства в июле составило 159%", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе ОПЕК сообщала, что в июле увеличила перевыполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с 29% до 45%. В основном добыча сократилась в Саудовской Аравии, Иране, Ливии, Венесуэле и Нигерии, в то время как Ирак и Алжир ее увеличили.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление сделки на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.