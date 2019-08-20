НЬЮ-ЙОРК, 20 авг — ПРАЙМ. США призывают все страны запретить заходы в порты и проход иранских танкеров с нефтью, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы призываем правительства всех стран и (международное) морское сообщество запретить проход любых иранских нефтяных танкеров, отказать им в оформлении документов. Также мы выпустили рекомендации морскому сообществу, что любой член команды (танкера), независимо от национальности, который помогает Корпусу стражей исламской революции (Ирана), транспортируя нефть из Ирана, может быть субъектом криминального и иммиграционного преследования", — заявил Хук на пресс-конференции.

При этом он вновь обвинил Иран в том, что он использует средства, полученные от торговли нефтью, для финансирования терроризма и своей ракетной программы.

По его словам, каждый танкер с нефтью, который направляется в Сирию, стоит "десятки миллионов долларов".

Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием — Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В ночь на 19 августа танкер Grace 1, который теперь называется Adrian Darya, покинул воды Гибралтара. Это позже подтвердил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.