МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник вечером демонстрируют смешанную динамику, инвесторы отыгрывают новости из Китая об обещаниях стабилизации экономики страны, а также обращают внимание на объем добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.18 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17%, до 59,84 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,34%, до 55,95 доллара за баррель. Днём слабый рост демонстрировали обе марки.

Давление на цены на нефть оказывают вышедшие накануне данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), согласно которым добыча нефти в США в июне увеличилась до 12,614 миллиона баррелей нефти в сутки — примерно на 3% по сравнению с маем.

Тем временем ещё ранее, в минувшие выходные, ЦБ Китая сообщил о проведении реформ, которые призваны ослабить негативное влияние торговой войны с США на экономику страны. Инвесторы ожидают, что крупнейшие центробанки также будут принимать меры для стабилизации экономики, что вернула инвесторам аппетит к рисковым активам. Кроме того, администрация США продлила лицензию китайской Huawei.

Рынки обращают внимание на "затухание торгового конфликта между США и Китаем", отмечает партнер Again Capital в Нью-Йорке Джон Килдуфф (John Kilduff), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также заметил, что сохраняется "некоторая надежда на стимулирование экономики".