МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA в годовом выражении выросла на 11,9%, до 1,063 триллиона рублей.

Чистая прибыль компании во втором квартале по сравнению с первым кварталом выросла на 48,1%, до 194 миллиардов рублей, EBITDA снизилась на 6%, до 515 миллиардов рублей.

"Роснефть" в первом полугодии текущего года снизила капзатраты по МСФО на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 436 миллиардов рублей, свободный денежный поток — на 8,5%, до 332 миллиардов рублей.

"Капитальные затраты во втором квартале 2019 года составили 222 миллиарда рублей (3,5 миллиарда долларов). Увеличение на 3,7% относительно первого квартала 2019 года связано с активным развитием новых российских и международных проектов", — отмечается в сообщении.

Капзатраты в первом полугодии снизились на 3,5% "в основном, за счет оптимизации программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению не менее чем до 40% доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании", поясняет "Роснефть".

"Свободный денежный поток во втором квартале 2019 года составил 135 миллиардов рублей (2 миллиарда долларов). Снижение относительно первого квартала 2019 года связано с сокращением EBITDA, а также с ростом оборотного капитала вследствие увеличения запасов по причине ограничения приема нефти. В первом полугодии 2019 года свободный денежный поток составил 332 миллиарда рублей (5 миллиардов долларов). Свободный денежный поток за последние 12 месяцев составил 16,8 миллиарда долларов", — также сообщает компания.