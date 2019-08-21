МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,486 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации (включая прибыль/убыток от совместной деятельности) увеличилась на 9%, до 424,649 миллиарда рублей. Капзатраты "Башнефти" в первом полугодии составили 28,663 миллиарда рублей, увеличившись на 20,6% в годовом выражении.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.