МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Венесуэльская PDVSA во втором квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,1 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.

Согласно данным "Роснефти", на конец прошлого года долг венесуэльской нефтекомпании PDVSA по выданным авансам составлял 2,3 миллиарда долларов, на 30 сентября 2018 года — 3,1 миллиарда долларов, на конец июня 2018 года — 3,6 миллиарда долларов, на конец марта 2018 года — 4 миллиарда долларов, на конец 2017 года — 4,6 миллиарда долларов.