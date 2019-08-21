МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 августа, уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 437,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 1,889 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,3 миллиона баррелей в день, оставшись на уровне предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,5 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 234,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 0,169 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 1,9%, составив 138,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,314 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.